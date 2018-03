Fortaleza goleia e se classifica O Fortaleza classificou-se para as quartas-de-final da Copa do Brasil ao golear o Bahia por 3 a 0, no estádio Presidente Vargas. O time agora enfrenta a Ponte Preta, que hoje venceu o Remo por 4 a 1 em Campinas Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O primeiro deles saiu logo aos 3 minutos. Clodoaldo chutou forte, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Émerson. Sete minutos depois, foi a vez de Adriano chutar e marcar. Aos 15 minutos, Claudinho Paulista completou a goleada.