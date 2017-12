Fortaleza goleia em jogo dos pênaltis Surpresa: sete gols no jogo entre os dois piores ataques da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza levou a melhor ao vencer o Figueirense por 5 a 2, nesta quinta-feira à noite, no Castelão, pela 17.ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Quatro dos gols da partida foram de pênalti: três em favor do Fortaleza, todos marcados por Rinaldo, e o outro para o Figueirense, assinalado por Michel Bastos. O primeiro pênalti veio aos 12 minutos do primeiro tempo, em um lance duvidoso: Cléber, com o braço, tentou barrar Lúcio. Rinaldo chutou com o pé direito e abriu o placar para os cearenses. Sete minutos depois, outro pênalti. Rinaldo acerta novamente. Aos 21, Fumagalli marca o terceiro para a equipe cearense. O Figueirense tenta reagir e, aos 41, Michel Bastos diminui para o clube de Santa Catarina. No segundo tempo, o jogo continuou muito aberto e as duas equipes tiveram boas chances de marcar. Amaral, aos 14 minutos, ampliou para o Fortaleza, após cruzamento de Rinaldo. Aos 20 minutos, novamente Michel Bastos marcou para o time de Santa Catarina, desta vez cobrando pênalti marcado pela árbitra Silvia Regina de Oliveira (SP), que marcaria outro a favor do Fortaleza em jogada de Clodoaldo. Rinaldo bateu bem e fez seu terceiro gol da partida. No próximo domingo, o Fortaleza recebe o Flamengo no Estádio Castelão com promessa de grande público. O Fortaleza soma agora 24 pontos e ocupa a 12.ª colocação. Enquanto o Figueirense continua na zona de rebaixamento, com 15 pontos, na 20.ª posição.