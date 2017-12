Fortaleza goleia o Vasco no Castelão O Fortaleza goleou o Vasco por 4 a 2, neste domingo, no estádio Castelão, pela 2ª rodada do returno do Campeonato Brasileiro, e pulou da 14ª para a 9ª posição, entrando pela primeira vez na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Os gols do Fortaleza foram marcados por Lúcio (dois, sendo um em cada tempo), Alan e Rinaldo. Alex Dias (dois) descontou para os cariocas. Na primeira etapa, o Fortaleza dominou o jogo. Pressionou o Vasco desde o começo na partida. Fumagalli, Rinaldo, Lúcio, Mazinho Lima e Erandir desperdiçaram boas chances, até que Lúcio abriu o placar aos 25 minutos. Rinaldo acionou Fumagalli que "furou". Lúcio, que acompanhava a jogada, completou o passe acertando o ângulo direito do goleiro Roberto. O Vasco ainda tentou ensaiar uma reação com Alex Dias, Morais e Romário, mas esbarrou na boa defesa do Fortaleza. No final do primeiro tempo, Fumagalli por pouco não ampliava para 2 a 0. No intervalo, Rinaldo disse que o jogo estava "difícil". Já o treinador do Vasco, Renato Gaúcho reclamava da não marcação de um possível pênalti em cima de Morais. No segundo tempo, o Vasco voltou sem Adrian Vergara (lesionado), que foi substituído por Róbson Luís. O treinador do Fortaleza, Hélio dos Anjos exigiu mais atenção com Róbson Luís. Foi ele que, aos 5 minutos, por pouco não empatou. O Fortaleza recuou e com isso o Vasco teve mais espaço para tentar o empate, conseguindo aos 14 minutos, com Alex Dias. Aos 22 minutos, Renato Gaúcho tentou tornar o Vasco mais ofensivo colocando Rodrigo no lugar de Morais. Mas, aos 26, a estrela do atacante Lúcio voltou a brilhar. Numa jogada individual ele pegou a bola na meia lua da grande área e chutou sem chances no canto direito de Roberto. Alex Dias, três minutos depois, empatou de novo, completando lançamento de Diego e fazendo seu 14º gol na competição. Porém, aos 34, o zagueiro Alan colocou novamente o Fortaleza na frente, ao finalizar de cabeça cobrança de falta de Fumagalli. O Vasco partiu em busca de outro empate. Aos 40 minutos, Romário carimbou a trave de Bosco ao cobrar uma falta e um minuto depois, Bosco fez grande defesa numa jogada de Alex Dias. Aproveitando falha de Igor, Rinaldo fechou a vitória para o Fortaleza, por 4 a 2, aos 44 minutos. Com o resultado, Fortaleza chegou aos 33 pontos e o Vasco segue com 28. No dia 7 de setembro o Fortaleza recebe o São Caetano e o Vasco enfrenta o Botafogo.