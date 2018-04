Fortaleza goleia Paraná na estreia de Márcio Fernandes No jogo de estreia do técnico Márcio Fernandes, que substituiu Giba, o Fortaleza não tomou conhecimento do Paraná, neste sábado, no estádio Castelão, em Fortaleza, e goleou por 4 a 0, em jogo válido pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.