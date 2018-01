Fortaleza goleia São Caetano por 5 a 2 O Fortaleza goleou o São Caetano por 5 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Castelão. Com a grande vitória em casa, o time cearense chegou aos 36 pontos no Campeonato Brasileiro e deixou o adversário em crise - a equipe do ABC paulista segue com 32 pontos e já está há 5 jogos sem vencer. Foi o São Caetano quem saiu na frente, com o gol do atacante Edílson logo aos 9 minutos, depois dele mesmo ter mandado uma bola na trave. Mas o empate do Fortaleza veio logo, aos 26, quando Lúcio aproveitou falha de Thuram e fez 1 a 1. A virada saiu em seguida, com o gol de Igor aos 30 minutos. E, ainda no primeiro tempo, Lúcio fez mais um aos 37 e ampliou para o Fortaleza, após driblar até o goleiro Sílvio Luís. No segundo tempo, o São Caetano foi ao ataque em busca do empate, mas foi o Fortaleza quem marcou mais uma vez. Aos 11 minutos, Fumagalli aproveitou rebote do goleiro Sílvio Luís, após cobrança de falta de Marquinhos, e fez 4 a 1. Aos 22 minutos, Rinaldo chegou a fazer 5 a 1. Mas, aos 44, Edílson ainda diminuiu para o São Caetano, definindo a vitória do Fortaleza por 5 a 2.