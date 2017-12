Fortaleza humilha o Fluminense: 5 a 1 Ao golear, por 5 a 1, o Fluminense, neste domingo, no estádio Castelão, o Fortaleza garantiu sua permanência na elite do Campeonato Brasileiro, em 2006, e ainda sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana. A derrota agravou a crise no Fluminense, que não vence há quatro jogos e complicou a disputa por uma vaga na Copa Libertadores. O Fortaleza chegou aos 52 pontos, em 40 jogos. Já o Fluminense estacionou em 68 pontos. O Fortaleza dominou completamente o primeiro tempo não dando espaço para o Fluminense, que só ameaçou aos 28 minutos, quando o meia Arouca chutou na trave do goleiro Albérico. O Fortaleza marcou três gols e perdeu outras três reais oportunidades. O primeiro gol saiu aos 20, quando Alex Afonso completou, de cabeça, um cruzamento do lateral-direito Amaral. Juan, contra, aos 32, fez 2 a 0, quando tirou do alcance do goleiro Kleber chute de Alex Afonso. E o próprio atacante, aos 43, deu o passe para o artilheiro do time, Rinaldo (16 gols), marcar de cabeça: 3 a 0. ?Está dando tudo certo?, comemorou Alex Afonso, no intervalo. O Fluminense voltou para o segundo tempo sem Petkovic, que cedeu lugar para o volante Fernando. No Fortaleza, Amaral saiu para entrada de Thiago Matos. O time carioca esboçou uma reação. Logo aos dois minutos, o zagueiro Igor desviou cobrança de falta e diminuiu para 3 a 1. Mas ficou só nisso. O Fortaleza conteve o ataque carioca com boas defesas de Albérico e ainda marcou mais dois gols. Aos 33 minutos, Alex Afonso fez 4 a 1, completando jogada de Rinaldo. Um minuto depois, Rinaldo lançou Lúcio para fechar a goleada em 5 a 1. No próximo domingo, o Fortaleza recebe o São Paulo e o Fluminense pega o Juventude.