Fortaleza já está definido para domingo O Fortaleza já está definido para enfrentar a Ponte Preta, no próximo domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A viagem da equipe para São Paulo está confirmada para quinta-feira à tarde. Nesta quarta, o técnico Márcio Araújo definiu o time com duas alterações em relação ao empatou com o Coritiba, na rodada passada. Perdem posição os zagueiros Erivelton e Erandir. Entram Fernandão e Dude. Para permanecer na primeira divisão, sem depender de outros resultados, o Fortaleza precisa pelo menos empatar em Campinas. No retrospecto, a equipe cearense nunca venceu a Ponte em competições nacionais. Em sete jogos, foram 5 derrotas e dois empates - no primeiro turno do Brasileiro, perdeu por 3 a 2 no Castelão. Apesar dos números, o elenco está confiante. "Jogamos por dois resultados, o empate e a vitória. Então, estamos tranqüilos para trazer essa classificação", afirmou o goleiro Jéfferson. "Vamos jogar de acordo com o esquema de jogo da Ponte Preta. Não podemos ficar muito atrás para não sermos pressionados, mas também não podemos nos aventurar demais", revelou Márcio Araújo. Todas as armas - O presidente do clube, Jorge Mota, viajou para o Rio de Janeiro, onde acompanhará na quinta-feira o sorteio do trio de arbitragem, na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Fortaleza quer árbitro da Fifa para apitar a partida, que é decisiva para as duas equipes, ameaçadas de rebaixamento.