Fortaleza já está definido para domingo O Fortaleza estará completo no jogo de domingo, diante da Ponte Preta, com quem terá um confronto direto para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. O time já seguiu do Ceará para São Paulo com a escalação definida. Neste sábado, o grupo treina na cidade de Limeira, onde permanece concentrado até a hora da disputa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time cearense conta com a vantagem do empate, mas só pensa mesmo é em conquistar a vitória. O técnico Márcio Araújo garantiu que o grupo não jogará retrancado. Ele adotará o esquema 4-3-3. Os atacantes Mazinho Loiola, Vinícius e Rena tentarão buscar o gol nos primeiros minutos da partida para desmontar o esquema adversário. Na opinião do atacante Vinícius, o jogo será difícil, "mas com a determinação do grupo será possível conquistar três pontos contra a Ponte". O zagueiro Fernadão, que retorna ao time após cumprir suspensão automática, disse que o Fortaleza está preparado. "Já treinamos bastante em todos os fundamentos. Agora é só ter tranqüilidade", comentou. Tranqülidade, por sinal, foi a palavra de ordem que Márcio Araújo passou para os jogadores durante os treinos ao longo da semana. Os dirigentes do clube procuraram deixar os atletas à vontade e longe do clima de tensão da torcida. "O torcedor é, por natureza, muito passional e isso pode vir a atrapalhar", afirmou o técnico. Na opinião de Márcio Araújo, por jogar em casa e por se tratar de um jogo decisivo, a pressão em cima da Ponte Preta será muito mais forte e "o Fortaleza precisa usar isso em seu favor".