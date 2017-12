Fortaleza já pensa na Sul-Americana Sem o zagueiro Alan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Fortaleza enfrenta nesta quinta-feira, às 20h30, em Volta Redonda, o Fluminense, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No lugar de Alan, o treinador Hélio dos Anjos escalou Márcio Goiano. O técnico tem uma dúvida no ataque. Rinaldo se recupera de uma contusão e pode ceder vaga para Marcos Denner. Com 27 pontos ganhos e vindo de duas vitórias em casa (5 a 2 no Figueirense-SC e 2 a 1 no Flamengo-RJ), o Fortaleza espera somar mais pontos no Rio e entrar na zona dos times classificados para a Copa Sulamericana. Um dos destaques do time, o atacante Clodoaldo sequer viajou para o Rio. Segundo Hélio dos Anjos foi opção sua deixar Clodoaldo fora da relação. Em seu lugar entrou Alex Afonso, recém-contratado junto ao Palmeiras.