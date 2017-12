Fortaleza já seguiu para Sobral O Fortaleza já está em Sobral, a 240 quilômetros da capital cearense, onde no sábado vai enfrentar o Brasiliense, às 16 horas, no estádio do Junco, pela segunda rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro. A partida será em Sobral porque o time cearense foi punido com a perda de um mando de campo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido à invasão do gramado por um torcedor no empate de 1 a 1 contra o Santa Cruz, no dia 16 de outubro. O Departamento Jurídico do clube entrou com recurso na tentativa de reverter a punição, mas o mesmo foi negado na quarta-feira pelo presidente do STJD, Luiz Zveiter. Dezenas de caravanas de torcedores estão sendo formadas para assistir ao jogo. Os ônibus sairão na manhã de sábado. Estão a venda 12 mil ingressos (capacidade do estádio) aos preços de R$ 10,00 e 15,00. O provável time que o treinador Zetti colocará em campo é Bosco, Ronaldo Angelim, Fernandão e Nivaldo; Sérgio, Erandir, Chicão, Juninho Cearense e Mazinho Lima; Jean Carlo e Edson Araújo. Desfalcam o time os atacantes Marco Antônio (recupera-se de uma lesão na panturilha) e Guaru (liberado para acompanhar em Taubaté -SP o enterro de seu pai, que morreu na quarta).