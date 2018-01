Fortaleza já sonha com bloco de frente O Fortaleza enfrenta nesta quarta-feira, às 16 horas, o São Caetano, no estádio Castelão, pela 24.ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time cearense jogará desfalcado do zagueiro Alan (terceiro cartão amarelo), do volante Ernane e do meia Mazinho Lima (lesionados). Entram na equipe Márcio Goiano, Dude e Igor. Com 33 pontos e na nona colocação, o Fortaleza faz planos para encostar nos quatro primeiros lugares e garantir vaga na Copa Libertadores de 2006. "Estamos com um sonho de ficarmos entre os primeiros colocados. Vamos intensificar os trabalhos e exigir muito de todos os atletas. Não queremos extrapolar a condição de cada um, apenas que todos atinjam o limite dentro da competição, e assim, ajudem o Fortaleza nesta empreitada", disse o treinador Hélio dos Anjos. Sobre o jogo contra o São Caetano, o técnico exigiu desempenho máximo para furar o bloqueio do time paulista: "Temos falado que a característica do São Caetano é defensiva, principalmente quando joga fora de casa. Isso não é demérito, é estilo de jogo. Alertei os jogadores para uma partida complicada, também pelo fato dos últimos quatro resultados negativos deles", destacou o treinador.