Fortaleza joga desfalcado em Manaus O Fortaleza enfrenta o Vasco nesta quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Vivaldão, em Manaus. A equipe cearense terá 4 desfalques: Messias e Kel, ambos acima do peso, Ricardinho, que foi afastado do time, e Vinícius, que espera julgamento do STJD. Em compensação, o técnico Márcio Araújo terá a volta do volante Erandir. Ele ainda está em dúvida quanto ao parceiro de Finazzi no ataque (Rena ou Alexandre), mas já decidiu que Mazinho Loiola entrará no lugar de Marcos Paulo. Com 39 pontos, o Fortaleza está a quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.