Fortaleza leva duas dúvidas para o Rio O Fortaleza enfrenta o Vasco, neste sábado, às 16 horas, no estádio Raulino Oliveira, Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ao embarcar, hoje, para Volta Redonda (RJ) o técnico Vágner Benazzi informou que só deverá definir a escalação momentos antes da partida. Ele disse ter duas dúvidas. Uma no meio campo, entre Dude ou Índio. E outra no ataque, Clodoaldo ou Igor. ´´Estas são duas posições-chave, que ainda estamos tentando descobrir as melhores opções. Preciso achar um volante que atue só na marcação e um atacante que saiba armar jogadas´´, ressaltou. Índio e Igor jogaram no último domingo, quando o time cearense estreou na competição, amargando uma derrota em casa por 1 a 0 para o Coritiba. Apesar das dúvidas, Vágner Benazzi está confiante na equipe. De acordo com ele, o time cearense está mais entrosado. E ele próprio se sente mais à vontade para colocar suas estratégias, pois já conhece melhor o elenco. Benazzi também aposta no impacto que o time carioca deverá sentir ao atuar em um estádio vazio, sem torcida, cumprindo punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).