Fortaleza leva dúvida para Curitiba Para o jogo contra o Paraná, neste sábado, a partir das 16 horas, no estádio Pinheirão, em Curitiba, o técnico do Fortaleza, Vágner Benazzi, tem apenas uma dúvida e é no setor de ataque. Para fazer dupla com Clodoaldo, ele não sabe se escolhe Rinaldo, recentemente contratado do Sport, ou Marcos Denner. A novidade é o africano Aluspah, que viajou com o grupo pela primeira vez. Ele marcou um gol de pênalti na vitória do tricolor cearense sobre o Crateús, no amistoso que serviu de reapresentação dos jogadores Rinaldo e Lúcio, na última terça-feira. De acordo com Benazzi, o africano foi convocado não apenas pelo gol, mas pela atuação. "Tenho que ir devagar com o Aluspah, para não precipitar o seu lançamento e vir a prejudicá-lo. Aos poucos, ele será lançado", explicou o treinador.