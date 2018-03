Fortaleza luta para voltar a vencer O Fortaleza enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 20h30, no Mineirão. Será o confronto do pior com o melhor ataque do Campeonato Brasileiro - o time cearense fez apenas 15 gols, enquanto o mineiro já marcou 33. A única dúvida do técnico Luiz Carlos Cruz é em relação ao substituto do zagueiro Ronaldo Angelim, que está suspenso e desfalca o Fortaleza. Ele deverá optar entre Dino e Márcio Givanini. Além de enfrentar o líder do Brasileiro, o Fortaleza joga contra um incômodo jejum: não vence há cinco jogos no campeonato. E, para piorar, já está na zona de rebaixamento, na 23ª posição, com 13 pontos em 16 partidas.