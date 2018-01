Fortaleza muda dois para pegar Atlético-PR O Fortaleza tenta neste domingo, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. O time cearense enfrenta o Atlético Paranaense com duas novidades. O destaque do time Clodoaldo volta após cumprir suspensão automática e o volante Dude desfalca a equipe devido à expulsão na derrota para o São Paulo, na quinta-feira por 3x1. No posto de Dude entra Lau. Marcos Paulo e Fabrício continuam fora do time, uma vez que o Fortaleza não conseguiu o efeito suspensivo da pena de três jogos impostas para cada um pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O técnico Ferdinando Teixeira não teve tempo para treinar a nova formação, uma vez que a delegação chegou de São Paulo na tarde de sexta-feira. O Fortaleza entrou na zona de rebaixamento e está com apenas três pontos em 4 jogos, ocupando a 22ª colocação. Ao lado de Figueirense, Coritiba e Goiás, o tricolor cearense ainda não venceu. A equipe deve jogar com Jefferson; Chiquinho, Ronaldo Angelim, Fernandão e Sérgio; Erandir, Lau, Wendell, e Wesley; Calmon e Clodoaldo.