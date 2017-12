Fortaleza muda o esquema contra Ituano O técnico Hélio dos Anjos mudou o esquema de jogo do Fortaleza para enfrentar o Ituano, nesta sexta-feira, às 20h30, em Itu. Com isso, a equipe cearense deixa o 3-5-2 e passa a atuar no 4-4-2, na tentativa de fortalecer o meio-de-campo na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. "Em vários jogos, o adversário vinha para cima de nós, com um homem saindo de trás. O que acontecia é que eles passavam a ter cinco no meio-de-campo e nós apenas três. Dei uma mexida e senti crescimento em alguns atletas", justificou o treinador. Com a mudança, o atacante Marco Antônio foi sacrificado e vai para o banco de reservas. Em Itu, o Fortaleza tenta sua primeira vitória fora de casa na Série B. Até agora, o time cearense venceu as três no Castelão (CRB, Náutico e Vila Nova-GO), empatou uma fora (Brasiliense) e perdeu a outra (São Raimundo-AM).