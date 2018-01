Fortaleza muda para pegar Paysandu O técnico do Fortaleza, Ferdinando Teixeira, aproveitou os treinos da semana para ensaiar mudanças na equipe. No jogo contra o Paysandu, neste domingo, às 16 horas no estádio Presidente Vargas, ele trará Erivelton de volta para a zaga. O centroavante Calmon continua de fora, por conta de uma virose. Apesar de ter sido poupado no treinamento técnico por causa de tratamento no joelho esquerdo, Vinícius está confirmado. Ele formará dupla com Clodoaldo no ataque. A única dúvida é Kell, que vem sentindo dores no tornozelo. No coletivo de sexta-feira, ele foi substituído por Wendell. O Fortaleza está na 21ª posição do Campeonato Brasileiro da Série A, com 12 pontos ganhos em 12 jogos. O Paysandu ocupa a 20ª posição também em 12 jogos.