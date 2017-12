Fortaleza não entra com ação contra Grêmio Até o início da noite desta terça-feira o Fortaleza não impetrou a ação contra o Grêmio, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com o objetivo de tentar permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. A intenção do clube cearense é a de provar que o jogador Juari seria ?gato?, possuindo duas certidões de nascimento com datas diferentes. O vice-presidente do Conselho Deliberativo do Fortaleza, João Quevedo, informou nesta terça que não conseguiu conversar com os advogados Marcelo e Livio Desideri, que viajaram para o Rio com o objetivo de dar início à ação. Caso obtenha sucesso na ação contra o Grêmio, o clube gaúcho poderia perder cinco pontos e seria rebaixado para a Série B no lugar da equipe cearense. ?Não consegui falar com o Marcelo (Desideri), então não sei o que ocorreu. Espero que ele me ligue até esta quarta-feira?, disse Quevedo. ?Mas tenho a certeza de que estamos certos e vamos ganhar a ação.?