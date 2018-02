Fortaleza negocia permanência de Zetti A permanência do técnico Zetti no Fortaleza para a disputa da primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2005 depende de uma conversa que ele terá na próxima semana com o futuro presidente do clube, Ribamar Bezerra, que será eleito no dia 23. "Ele só não fica se não quiser", garantiu o dirigente. Por enquanto, Zetti comanda o Fortaleza nos dois jogos finais do Campeonato Cearense de 2004, contra o Ceará, marcados para os dias 15 e 19 de dezembro. A renovação do elenco também depende do futuro presidente. E Ribamar já demonstrou interesse em trazer de volta os atacantes Rinaldo e Lúcio, que foram jogar no futebol do exterior. Mas o zagueiro Erandir revelou que pretende deixar o time. "Estou aqui há cinco anos e está na hora de alçar vôos mais altos", justificou. "O Rinaldo me ligou hoje e disse que estaria aqui no final do ano, depois que cumprir seu contrato na Coréia do Sul. Ele é prioridade para mim", afirmou Ribamar Bezerra, que quer fazer "um time consistente para permanecer na Série A". O primeiro contratado já anunciado é o zagueiro Alan, que este ano defendeu o Ceará.