Fortaleza: obrigação de ser ofensivo O Fortaleza será ofensivo neste sábado, às 16 horas, contra o Avaí (SC), pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador Zetti durante a semana orientou exaustivamente as conclusões de jogadas com a finalidade dos jogadores tricolores encontrarem o caminho do gol. O Fortaleza tem no mínimo que fazer dois gols de diferença em cima do Avaí e torcer por um tropeço do Bahia contra o Brasiliense (DF), em Salvador, para garantir seu retorno à Série A . Consciente que precisa mais do que nunca da vitória, Zetti lançará três homens no ataque. A dúvida entre Jean Carlo e Marco Antônio no ataque foi desfeita nesta sexta-feira pela manhã, durante o recreativo, no Castelão. Jean Carlo, que estava com uma contratura muscular na coxa esquerda, recuperou-se e está confirmado ao lado de Guaru e Juninho Cearense. Mazinho Lima volta a equipe após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo que deixa de fora o volante Chicão. Mazinho, segundo Zetti será um volante avançado, deixando de fazer o papel de ala esquerdo que vinha exercendo nas últimas partidas. A ala esquerda vai ser ocupada por Juninho Goiano. O volante Dude fica como opção para formar o trio à frente da zaga com Marcelo Lopes e Mazinho Lima. "Tenho a opção de jogar mais avançado e por isso estudo a possibilidade de lançar Dude para liberar os homens da frente durante a partida. Há a variação ainda de levar o Ronaldo Angelim para ala esquerda do decorrer do jogo", disse Zetti não querendo antecipar oficialmente a escalação. A previsão é de público superior a 30 mil pessoas. O preço do ingresso de arquibancada baixou de R$ 10,00 para R$ 6,00 com meia para estudante a R$ 3,00.