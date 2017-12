Fortaleza pára o Cruzeiro no Castelão O Fortaleza goleou o Cruzeiro por 3 a 1, neste sábado, na capital cearense, e pulou do 13.º para o 12.º lugar, agora com 49 pontos, e ficou próximo da classificação à Copa Sul-Americana. O Cruzeiro não saiu do lugar ? sexto colocado, com 57 pontos ?, mas pode ser ultrapassado neste domingo por Santos (sétimo, 55 pontos) e Paraná (oitavo, 54 pontos ). A derrota afastou, e muito, o time mineiro da zona de pontuação da Copa Libertadores de América. Animado com a seqüência de quatro bons resultados, em especial a vitória (2 a 1) em cima do Corinthians na última quarta-feira, o Cruzeiro fez tudo errado no Ceará. E ainda jogou sem o goleiro titular Fábio, suspenso. No primeiro tempo, sofreu dois gols de pênalti. Giba foi obstruído por Maldonado na grande área e caiu. O árbitro paraense, Domingos Jesus Filho, deu pênalti. Rinaldo bateu e converteu, aos 37. Cinco minutos depois, novo pênalti. Dessa vez do goleiro Artur, que derrubou Rinaldo. Artur foi expulso no lance. O técnico PC Gusmão trocou o atacante Alecsandro pelo goleiro reserva Gatti, que Gatti não conseguiu evitar o gol de Rinaldo na cobrança da penalidade, aos 42 minutos. No segundo tempo, o time mineiro não conseguiu reagir. Com um jogador a menos, sofreu enorme pressão do Fortaleza. Aos 25 minutos, Amaral fez uma linda jogada pelo setor direito, driblou um zagueiro e serviu para Lúcio, livre na grande área, apenas colocar no canto de Gatti: 3 a 0. Com a vantagem folgada, a equipe cearense apenas tocou a bola esperando o tempo passar. E levou um castigo. Aos 39 minutos, Adriano recebeu a bola dentro da grande área e bateu forte para diminuir. Foi o gol de honra do Cruzeiro. Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o desesperado Figueirense, no sábado, em Santa Catarina. E no domingo, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Brasiliense, que luta contra o rebaixamento.