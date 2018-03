Fortaleza passa fácil pelo Inter: 3 a 0 O Fortaleza fez as pazes com a vitória ao vencer, neste sábado, o Internacional (RS) por 3 a 0, no estádio Castelão, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O time cearense estava há seis jogos sem vencer. E o gaúcho ambicionava encostar nos líderes. "Hoje vamos conseguir uma vitória", anunciou o técnico do Fortaleza, Luiz Carlos Cruz, momentos antes do jogo. O atacante Finazzi foi o destaque marcando dois dos três gols da partida. Aos 7 minutos da fase inicial, ele fez o primeiro para o Fortaleza, transmitindo confiança para o restante do grupo. Num cruzamento de Vinícius, Finazzi chutou de perna direita no canto esquerdo sem chance para o goleiro Clemer. A torcida do Fortaleza, que desta vez não compareceu em peso, gostou do que viu e lavou a alma. Desfalcado de quatro titulares (Flávio, André Cruz, Daniel Carvalho e Nilmar), o Internacional quase não atacou e, praticamente, ficou só assistindo ao adversário jogar. Com a marcação reforçada, tentou encurralar os jogadores do Fortaleza. Não adiantou. Aos 31, após vários chutes perdidos pelo time cearense, a juíza Sílvia Regina Oliveira marcou falta contra o clube gaúcho. Alyson cobrou direto, marcando o segundo gol para o clube cearense. Na volta para o segundo tempo, o técnico Luiz Carlos Cruz, que instruiu seu grupo através de um rádio pois cumpre suspensão de 45 dias, manteve os mesmos jogadores. Já Muricy Ramalho, técnico do Internacional, tirou Geninho e colocou mais um atacante, Luciano Cardoso. Aos 11 minutos, o Fortaleza balançou a rede pela terceira vez. O goleiro Clemer falhou e, novamente, a tabela Vinícius-Finazzi, dupla de atacantes conhecida como "Torre Gêmeas", funcionou com perfeição. Aliviado, o técnico Luiz Carlos Cruz decidiu poupar o lateral Chiquinho o substituindo por Sérgio. Desesperado, Muricy Ramalho fez, aos 27, sua última modificação colocando Pedrinho no lugar de Gavilán. O resultado não alterou as posições dos dois times na competição. O Fortaleza permanece na zona de rebaixamento na 23ª e o Internacional na 4ª.