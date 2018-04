Fortaleza pega Paulista com 5 mudanças Com cinco alterações, o Fortaleza joga neste sábado, às 17 horas, contra o Paulista de Jundiaí, no estádio Presidente Vargas, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador Mauro Fernandes mexe em todos os setores do time. Na zaga, tirou Picolli e Daniel Pernambucano para entradas de Nivaldo e Sérgio.No meio-campo, o sacado foi Zadda. No ataque, a nova dupla é formada por Jean Carlo e Guaru. O zagueiro Ronaldo Angelim suspenso pelo terceiro cartão amarelo cede lugar para Fernandão. Outro desfalque é o atacante Aguinaldo, que está machucado. A previsão é de uma presença de público superior a 15 mil torcedores. O Fortaleza soma 33 pontos e luta por uma vitória para sacramentar sua classificação para a próxima fase.