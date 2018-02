Fortaleza pega Santo André longe de casa O Fortaleza, que perdeu o mando de campo de duas partidas no Campeonato Brasileiro da Série B, cumpre nesta sexta-feira seu primeiro jogo da punição, contra o Santo André-SP, às 20h30, no estádio do Junco, em Sobral, a 240 quilômetros da capital cearense. A mudança no local da partida não chega a preocupar o técnico Hélio dos Anjos. ?Não vamos ficar criando monstros?, respondeu ele, ao ser indagado se a mudança não poderia atrapalhar a equipe. ?Tivemos uma semana positiva. Corrigimos os erros que apresentamos contra o Ituano (derrota por 2 a 1), ao alterarmos o time?, afirmou. Hélios dos Anjos, diz que conhece bem o Santo André. Por conta disso, cobrou o posicionamento correto da defesa nas jogadas aéreas adversário. ?Eles têm muita qualidade na bola parada?, reconheceu o treinador. São quatro as alterações promovidas pelo treinador. O goleiro Bosco, ex-Seleção Brasileira estréia; Sérgio volta à lateral-direita, Erandir entra no meio-campo e Marco Antônio, no ataque. O Fortaleza soma 10 pontos em seis jogos e ocupa a sétima colocação no campeonato.