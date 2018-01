Fortaleza perde para Coritiba em casa A equipe cearense começou mal o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, mas com os portões do Estádio Presidente Vargas fechados por punição do STJD, o Fortaleza perdeu para o Coritiba por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo meia Jackson, aos 30 minutos do segundo tempo, num chute de longa distância. "Paga aquele que não consegue marcar", lamentou o técnico do Fortaleza, Vágner Benazzi. "Em campeonato de ponto corrido é muito importante começar com vitória", comemorou, por sua vez, o meio-campista do Coritiba, Vital. Os dois times começaram jogando abertos e buscando o gol. Porém, o primeiro tempo seguiu equilibrado. Nas poucas oportunidades que criaram, Fortaleza e Coritiba erraram muito. O time da casa perdeu a chance de abrir o placar quando o estreante atacante Marcos Denner driblou o goleiro Fernando, mas errou na finalização. O Coritiba chegou a marcar, só que o gol foi corretamente anulado pelo juiz pernambucano Mercadante Júnior. No segundo tempo, o jogo melhorou. As duas equipes já não conseguiam marcar com a mesma eficiência do primeiro tempo e as chances aparaceram um pouco mais. O Coritiba pressionava, mas só conseguiu marcar numa falha do goleiro Albérico. Jackson puxou um contra-ataque desde o meio-de-campo e, sem marcação, chutou rasteiro de fora da área. A bola passou embaixo do corpo do goleiro. Apesar do gol, ele foi substituído minutos depois por Laércio. O técnico do Fortaleza, Vagner Benazzi, fez três modificações: Igor deu lugar a Danilo, Giba saiu para a entrada de Clodoaldo e Thiago Matos deu lugar a Daniel Bamberg. Mas o time não melhorou e o torcedor cearense teve de amargar uma derrota em casa. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005.