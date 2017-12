Fortaleza precisa de 3 pontos contra Coritiba O Fortaleza enfrenta o Coritiba, neste domingo, às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo (Castelão), pela penúltima (45ª) rodada do Campeonato Brasileiro da Série A . Ocupando o 21º lugar na tabela de classificação com 48 pontos ganhos, o time cearense tem a obrigação de vencer para continuar na chamada elite do futebol brasileiro. Na primeira partida entre as duas equipes na competição, o Fortaleza conseguiu arrancar um empate por 1 a 1, no Estádio Couto Pereira, no Paraná. O time cearense será basicamente o mesmo que derrotou o Paraná por 5 a 3, domingo. Com exceção de Erandir, que volta de suspensão no lugar de Dude e Erivelton que entra no lugar de Fernandão, suspenso. O técnico Márcio Araújo considera o Coritiba "uma grande equipe" e sabe que o adversário pode surpreender. Por isso, ele mesmo adotou a tática do "segredo é o melhor negócio", proibindo o acesso de torcedores e jornalistas no último treino antes da partida, realizado na sexta-feira, no estádio Castelão.