Fortaleza promete atacar em Salvador O Fortaleza promete atacar o Bahia no jogo de sábado, em Salvador, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. Quem garante é o técnico Zetti. "Vamos ganhar nem que seja de um a zero, já que este placar para mim é goleada nesta fase decisiva do campeonato. Não vamos jogar recuado, mas sim respeitando o Bahia e até aproveitando o desespero deles por somar pontos", explicou o treinador do time cearense. Zetti já decidiu manter o Fortaleza no esquema 3-5-2. Para o lugar do zagueiro Fernandão, que recebeu o terceiro cartão amarelo, entra Nivaldo. E, para substituir o volante Marcelo Lopes, também suspenso, Erandir sai da zaga e vai para o meio-campo - Picolli joga na defesa. Há ainda uma possibilidade de Guaru voltar ao ataque, no lugar de Edson Araújo. Fortaleza e Bahia foram os dois times que caíram da primeira divisão no ano passado e agora lutam para voltar. O time cearense lidera o quadrangular, com 4 pontos, e o baiano é o último colocado, com apenas 1.