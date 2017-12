Fortaleza promete sufocar Brasiliense O Fortaleza promete atacar o Brasiliense no jogo deste sábado, em Sobral, cidade a 240km da capital cearense, pela segunda rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro. "Estamos jogando em nosso Estado e devemos ditar as regras do jogo. Precisamos dos três pontos para assumir a liderança", disse o ala-esquerda Mazinho Lima. O técnico Zetti fez mudanças no time titular. O zagueiro Erandir e o atacante Jean Carlo estão de volta à equipe após cumprirem suspensão automática no empate de 0 a 0 com o Avaí. Saem Nivaldo e Guaru. "Vamos jogar respeitando o Brasiliense, mas temos a obrigação de ganhar e, por isso, seremos ofensivos, jogando com bastante velocidade, não se preocupando com a temperatura das 15 horas (16 horas em São Paulo) aqui do nosso horário", afirmou Zetti.