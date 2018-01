Fortaleza pronto para enfrentar CFZ Motivado pela goleada por 6 a 2 diante do Limoeiro, no último domingo, pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza estréia na Copa do Brasil contra o CFZ, do Distrito Federal, nesta quarta-feira, às 16 horas (horário de Brasília) no estádio Adonir Guimarães, em Planaltina. O técnico Luís Carlos Cruz faz uma mudança na equipe com relação ao último jogo. O volante Wendell entra no lugar de Lau. Desta forma, o time inicia a partida com Jefferson; Erandir, Fernando e Angelim; Sérgio, Dude, Wendell, Marcelo e Alyson; Clodoaldo e Fabrício.