Fortaleza pronto para pegar o Avaí O Fortaleza enfrenta o Avaí amanhã, às 16 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. O clima entre os jogadores é de confiança, mas com moderação. De olho em uma das duas vagas para a elite do futebol brasileiro em 2005, o técnico Zetti disse que o grupo pensa na partida como sendo uma estréia em um campeonato. "Sabemos que as dificuldades serão maiores, mas estamos preparados para isso", declarou o meia atacante Mazinho Lima. "Vamos trabalhar em cima do que o Avaí pode realizar, para anular suas jogadas", emendou Ronaldo Angelim. Zetti adotará o sistema 3-5-2, que rendeu vitórias ao time cearense em cima do Brasiliense (3 a 0) e do Ituano (2 a 0). "Se jogarmos como temos atuado, estaremos dando um grande passo para voltarmos à Série A", comentou Zetti. No ataque, o destaque é a volta de Edson Araújo, atuando ao lado de Guaru. O atleta retorna após cumprir punição de dois jogos.