Fortaleza quer acabar com jejum em BH Sem vencer há sete partidas, o Fortaleza terá cinco mudanças para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 20h30, no Mineirão. O técnico Valdir Espinosa não vai poder contar com os meias Hernani e Mazinho Lima, que receberam o terceiro amarelo, e o lateral-esquerdo Marquinhos, expulso no empate contra o Palmeiras, na última rodada. Na lateral direita, Amaral está de volta após cumprir suspensão. E o volante Andrade ganhou vaga no time titular. ?O que credenciou o Andrade para jogar foi sua atuação no jogo passado. Ele entrou muito bem, tem boa marcação, bom passe e vai formar com o Erandir uma proteção da zaga?, disse Espinosa. No ataque, a surpresa fica por conta de Rinaldo, que se recuperou de dores no pé direito e foi confirmado pelo técnico. Sobre o adversário, Espinosa pede muita atenção aos seus jogadores. ?É um time que tem qualidade individual, com bons jogadores no elenco. Não vive um bom momento, mas busca a recuperação. Temos de ter cuidado?.