Fortaleza quer anular jogo em Brasília O Fortaleza vai ingressar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um protesto pedindo a anulação da partida de sábado, no estádio Boca do Jacaré, quando perdeu de 1 a 0 para o Brasiliense (DF), pela fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o presidente do Fortaleza, Clayton Veras, fatos estranhos aconteceram na partida e que merece a anulação do jogo. Para Veras, a invasão de torcedores durante o segundo tempo, o gol do Brasiliense marcado após o tempo de acréscimo no primeiro tempo e a arbitragem que teria coagido os jogadores cearenses são fatos suficientes para que o jogo seja anulado. Os jogadores iniciaram nesta segunda-feira os treinamentos para a partida final contra o Avaí (SC), no próximo sábado (11), às 16 horas, no Castelão. O ala esquerdo Mazinho Lima volta ao time após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Ele entra no lugar de Juninho Goiano. Para a posição do volante Chicão, suspenso, deve entrar o zagueiro Erandir. Picolli será escalado na zaga ao lado de Fernandão e Ronaldo Angelim.