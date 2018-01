Fortaleza quer manter embalo em casa Mesmo embalado por três vitórias consecutivas, o técnico do Fortaleza, Hélio dos Anjos, exigiu dos jogadores respeito ao Atlético Mineiro na partida desta quarta-feira, às 20h30, no estádio Castelão, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de os mineiros serem os últimos colocados na competição, o treinador lembrou que o Atlético pode surpreender. "O Atlético é um time grande, com uma estrutura excelente de trabalho e com uma torcida presente. Não podemos temê-lo, mas temos a obrigação de respeitá-lo. Nas dificuldades é que os times grandes dão mostra de superação", advertiu. Os jogadores concordam. "Nós já estivemos na zona de rebaixamento há três rodadas e nem por isso baixamos a cabeça. Conseguimos três vitórias e estamos numa boa colocação. O mesmo pode acontecer com o Atlético e por isso devemos ter total atenção no jogo", disse o zagueiro Ronaldo Angelim. "A festa fica por conta da torcida. Nós temos que continuar trabalhando forte a cada dia", completou o volante Erandir. Fumagalli desfalca a equipe cearense. O meia-atacante cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o Palmeiras no último domingo. No lugar dele, entra Marcos Denner. Outra novidade é Mazinho Lima no meio-campo.