Fortaleza quer manter embalo em casa O Fortaleza quer aproveitar o embalo da vitória contra o Brasiliense, em Taguatinga, para subir na classificação. Na 9.ª colocação, com 39 pontos, a equipe de Hélio dos Anjos tem a chance de ganhar duas posições nesta rodada se vencer o líder Internacional, nesta quarta-feira, no estádio Castelão, em Fortaleza. O time será o mesmo que venceu no fim de semana. O zagueiro Alan, que reclamou de uma inflamação no tendão de Aquiles, treinou normalmente e está confirmado para a partida. Apesar da boa campanha do Fortaleza, o técnico pede cautela diante do líder. ?Nós sabemos como vai ser complicado esse jogo contra o Internacional. Temos que crescer para enfrentar um adversário que não precisa falar mais nada sobre ele. É o líder do campeonato e conquistou um resultado importante na Argentina pela Copa Sul-Americana. É um time equilibrado, mesmo sem contar com um dos melhores jogadores da Série A, que é o Fernandão?, analisa o treinador.