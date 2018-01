Fortaleza quer parar Robinho e Diego A maior preocupação do Fortaleza para o jogo deste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, contra o Santos, é com uma marcação forte sobre Robinho e Diego. Os zagueiros Erandir e Márcio Giovanini foram escalados para acompanhar todos passos da dupla santista. Antes, no entanto, o tricolor cearense prestará homenagem aos dois rivais que foram convocados para a Seleção Brasileira. Chiquinho, Lau e Fernandão desfalcam o time cearense que tem seis pontos em cinco partidas. Os dois primeiros cumprem suspensão automática e o zagueiro Fernandão, além de ter sido expulso, domingo, no jogo contra o Atlético Paranaense, sofreu uma séria contusão durante o treino da última quarta-feira. Ele foi operado na fíbula à altura do tornozelo esquerdo e deverá ficar, no mínimo, dois meses fora de campo. O técnico Ferdinando Teixeira já solicitou outro atleta à diretoria do clube. Insatisfeito com o desempenho no ataque, que em cinco partidas não marcou nenhum gol (os quatro gols assinalados foram feitos por zagueiros), Teixeira vai experimentar Fabrício, no lugar de Calmon, ao lado de Clodoaldo. Sexta-feira, depois do último coletivo em casa, o jogador prometeu quebrar o jejum dos atacantes. No meio de campo, Alysson substitui Wesley. E na zaga estréia Márcio Giovanini, recém-contratado pelo clube cearense junto ao futebol alemão. O lateral esquerdo Marcos Paulo volta ao time após cumprir suspensão de três jogos, deslocando Sérgio para a lateral-direita, devido à suspensão de Chiquinho.