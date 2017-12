Fortaleza quer recorde de público O treinador Zetti convocou nesta segunda-feira a torcida do Fortaleza a quebrar o recorde de presença de público na Série B do Campeonato Brasileiro no jogo do próximo sábado (27) contra o Bahia, no estádio Castelão. "Conclamo os torcedores a encher o Castelão com mais de 60 mil pessoas para nos levar a vitória. Esta vitória será o grande presente para ela", disse Zetti. O recorde de público na atual Série B é de Bahia x Náutico, na fase classificatória, em Salvador, quando 59,9 mil compareceram à Fonte Nova. Para Zetti o jogo contra o Bahia é fundamental para a volta do Fortaleza à Série A . "Temos que fazer o dever de casa e voltar à liderança para partirmos contra o Brasiliense no outro jogo com mais tranqüilidade e só administrarmos a classificação em casa contra o Avaí na última rodada", destacou o treinador. O time começa a ser definido nesta terça-feira com um treino coletivo no Castelão. É provável o deslocamento do atacante Guaru para o meio-campo no lugar de Juninho Cearense, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na defesa, Fernandão volta após cumprir suspensão automática e formará o trio de zagueiros com Ronaldo Angelim e Erandir. Quem também retorna ao time é o volante Marcelo Lopes. Ele desfalcou o Fortaleza na derrota de 2 a 0 para o Bahia, em Salvador, no último sábado (20) devido ao terceiro cartão amarelo. "Estou analisando as possibilidades. Vamos colocar em campo o que acho ser o melhor para o Fortaleza no próximo sábado", afirmou Zetti. Para o goleiro Bosco, é hora do Fortaleza "arrumar novo ânimo para fazer o que Bahia fez conosco sábado passado, ou seja, vencermos. Vamos dar o troco e voltar à liderança", disse confiante. Bosco não acredita que esta semana será de pressão. "A semana será de treinamento forte, mas não acredito que a torcida vá nos pressionar, até porque temos todas condições para vencer o Bahia com apoio dos torcedores. Eles vão lotar o Castelão para conseguirmos os três pontos e voltarmos a liderança no próximo sábado. A torcida vai ser fundamental para nossa volta para a Série A".