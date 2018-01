Fortaleza recua e recorre a Luiz Carlos Cruz A assessoria de imprensa do Fortaleza anunciou no início da tarde desta terça-feira o nome do novo treinador do time. Trata-se de Luiz Carlos Cruz, que estava na União São João de Araras, no interior de São Paulo lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Cruz desembarca na tarde desta terça a tempo de já treinar o time no estádio Alcides Santos. O técnico, que levou o Fortaleza para Série A do Campeonato Brasileiro deste ano ao conquistar o vice-campeonato da Série B de 2002, foi campeão cearense deste ano e ainda orientou o tricolor cearense na estréia da Série A, quando empatou em 0x0 com o Bahia (BA), no estádio Castelão, dia 30 de março. Três dias depois foi demitido após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Figueirense (SC), no estádio Presidente Vargas. Na oportunidade, o Fortaleza precisava ganhar com uma diferença de três gols, mas conseguiu apenas dois (3x1). Cruz substitui a Ferdinando Teixeira, que foi treinador do Fortaleza por 12 jogos, onde conseguiu três vitórias, dois empates e perdeu sete vezes, sendo duas dentro de casa: 1 x 2 Corinthians e 1 x 2 Paysandu. Teixeira entregou o cargo domingo passado após a derrota de virada para o Paysandu, no estádio Presidente Vargas. O Fortaleza está na 22ª colocação com 12 pontos, na frente apenas da Ponte Preta com 10 pontos e Goiás com 9 pontos. Na tarde desta segunda-feira o Fortaleza já havia acertado com o treinador Edinho, mas o técnico ligou à noite comunicando estaria se transferindo para o Vitória.