Fortaleza: reforços contra Brasiliense O treinador Zetti contará com os retornos do zagueiro Erandir e do atacante Jean Carlo para o jogo do próximo sábado, em Sobral, a 240 quilômetros da capital cearense, contra o Brasiliense (DF). A partida é válida pela segunda rodada da fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. Erandir e Jean Carlo cumpriram, suspensão automática no empate de 0 a 0 com o Avaí, no último sábado (6), em Florianópolis. Zetti reclamou das chances desperdiçadas na partida que "poderia nos ter dado a vitória". Ele vai insistir nesta semana no treinamento de finalizações. O time já deve viajar para Sobral na quarta-feira (10). A partida será realizada em Sobral porque o Fortaleza foi punido com a perda de um mando de campo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva devido a invasão de um torcedor no jogo Fortaleza 1 x 1 Santa Cruz (PE), no estádio Presidente Vargas, no dia 16 de outubro, pela fase semifinal da Série B.