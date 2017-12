Fortaleza: segurança reforçada em Campinas O Fortaleza começou, nesta terça-feira a série de treinos para enfrentar a Ponte Preta, no próximo domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida é válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. As duas equipes lutam contra o rebaixamento. O Fortaleza tem a vantagem do empate. Já a Ponte Preta precisa vencer, mas joga em casa, com o apoio da torcida. A diretoria do clube cearense está temerosa com a pressão dos torcedores da Ponte Preta. Por isso, contratará segurança particular para garantir a integridade física de seus atletas. O técnico Márcio Araújo, disse saber das dificuldades em Campinas, mas mostrou-se confiante na força de seu grupo de jogadores. "Certamente vamos ficar na primeira divisão", garantiu Márcio Araújo. Ele anunciou mudanças na equipe titular que enfrentou o Coritiba no último domingo. Fernandão retornará à zaga no lugar de Erivelton, depois de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O volante Erandir poderá ser sacado para a entrada de Dude, que poderá formar dupla com Dino. As alterações sinalizam um caráter mais retrancado ao elenco. Mas, Márcio Araújo descartou que seja essa a intenção. "Não sou louco de deixar o Fortaleza só embaixo sofrendo uma pressão da Ponte Preta", comentou. Ele também estuda a entrada no time do meia-atacante Alexandre e de Daniel Bamberg, autor de um dos gols do empate em 2 a 2 contra o Coritiba. Os dois foram bastante elogiados pelo técnico. AUTORIDADES - O presidente do clube, Jorge Mota, está preocupado com a pressão da torcida da Ponte Preta e coação aos jogadores. Ele poderá levar junto com a delegação autoridades como o vice-governador do Estado, Maia Júnior, e o presidente da Federação Cearense de Futebol, Fares Lopes, além do comandante da Polícia Militar. Por precaução, Mota também achou melhor a equipe ficar treinando em São Paulo e somente no dia do jogo seguir para Campinas.