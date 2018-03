Fortaleza sem seis titulares contra o Goiás Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, o Fortaleza entrará em campo contra o Goiás, neste domingo, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, desfalcado de seis jogadores (Carlinhos, Dude, Erandir, Ronaldo Angelim, Lau e Wendell). O técnico Ferdinando Teixeira aproveitará para testar uma nova formação. O atacante Clodoaldo permanecerá no banco. O meia-atacante argentino, Marcelo Escudero, ainda é dúvida. Ele vem fazendo trabalho de recuperação muscular na academia e foi poupado dos treinamentos.