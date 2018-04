Fortaleza sofre, mas vence o Caxias O Fortaleza sofreu, mas venceu o Caxias por 1 a 0, na noite desta terça-feira, em Fortaleza, e subiu do 5º para o 4º lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. Guaru, de pênalti, no 2º tempo, fez o gol do time cearense, que chegou aos 33 pontos ? mesma pontuação do Bahia, mas uma vitória a menos (10 a 9). O time gaúcho atuou desde o final do primeiro tempo com um jogador a menos devido a expulsão de Cleitão por lance violento. O Caxias continua com 25 pontos, em décimo lugar. O líder do campeonato é o Náutico (36 pontos), que joga sexta-feira, contra o Santo André, no ABC.