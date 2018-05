Fortaleza supera o Figueirense, continua invicto e lidera Série B

O Fortaleza continua fazendo grande campanha na Série B do Campeonato Brasileiro e retomou, ao menos temporariamente, a liderança ao bater o Figueirense por 3 a 1, nesta noite, em pleno estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pela sexta rodada.

O time da casa, com nove pontos, é o sétimo colocado. Esta foi sua terceira derrota consecutiva, curiosamente, após vencer os três primeiros jogos. Enquanto isso, a equipe de Rogério Ceni chega aos 16 pontos, com cinco vitórias e um empate, portanto, ainda invicto. Está três a mais do que o segundo colocado Vila Nova-GO, que ainda joga com o Oeste, no sábado, em Barueri.

O time cearense começou mais perigoso e chegou a criar duas boas chances nos primeiros lances, mas a resposta do Figueirense foi fatal. Aos sete minutos, no primeiro ataque do time da casa, Diego Renan cruzou, a defesa não conseguiu afastar e Gustavo Ferrareis teve espaço para pegar a sobra. Ele dominou com calma e bateu para o fundo do gol, deslocando o goleiro.

O gol não abalou o Fortaleza, que seguiu criando e, apenas três minutos mais tarde, empatou. Após cobrança de escanteio pela esquerda, a bola sobrou para Bruno Melo finalizar na saída de Denis. Aos 17 minutos, o visitante ainda virou. Edinho arriscou de longe e Denis demorou a pular e não conseguiu chegar na bola que entrou no canto direito.

Na segunda etapa, o Figueirense adotou postura mais ofensiva e passou a pressionar em busca do empate. Mas acabou sofrendo novamente no contra-ataque. Aos 26 minutos, Leonan cruzou para Dodô. O goleiro Denis defendeu, mas Gustavo pegou o rebote na pequena área e só tocou para o fundo do gol vazio, sacramentando a vitória. É seu quarto gol na competição e 20.º no ano.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, nas partidas que abrem a sétima rodada da Série B. O Fortaleza recebe o Criciúma no Castelão, no Ceará, enquanto o Figueirense vai ao Re Pelé, em Maceió (AL), enfrentar o CSA.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 X 3 FORTALEZA

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Nogueira, Eduardo Bauermann e Guilherme Lazaroni; Pereira, Matheus Sales (Henan) e Gustavo Ferrareis (Juninho); Jorge Henrique, André Luis e Maikon Leite. Técnico: Milton Cruz.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Jean Patrick, Derley (Felipe), Marlon (Leonan), Dodô e Edinho; Gustavo (Wilson). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Gustavo Ferrareis, aos 7, Bruno Melo, aos 10, e Edinho, aos 17 minutos do primeiro tempo. Gustavo, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Lazaroni e Pereira (Figueirense); Marlon (Fortaleza).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).