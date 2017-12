Fortaleza tem 2 desfalques certos O lateral-esquerdo Mazinho Lima e o meia Daniel Sobralense são desfalques certos do Fortaleza no jogo contra o Brasiliense, sábado, no Distrito Federal, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. Mazinho recebeu o terceiro cartão amarelo e Daniel foi expulso no empate de 1 a 1 com o Bahia, no último sábado. Mas o técnico Zetti já confirmou a volta do meia Juninho Cearense, que cumpriu suspensão. Para o lugar de Mazinho, as opções são Juninho Goiano, Sérgio e Nivaldo. Zetti pretende manter o esquema tático 3-5-2, mas com uma ressalva. "Precisamos ousar mais. Vamos ser ofensivos contra o Brasiliense, até porque o nosso time joga assim e precisamos somar pontos para voltarmos à Série A", afirmou o treinador. Em quatro jogos no quadrangular final, o Fortaleza soma cinco pontos, empatado com Bahia e Avaí. O líder é o Brasiliense, que tem seis.