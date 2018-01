Fortaleza tem 2 desfalques contra Grêmio O lateral Chiquinho e o atacante Vinícius desfalcam o Fortaleza no jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira, no estádio Castelão. Os dois cumprem suspensão automática e serão substituídos por Sérgio e Finazzi, respectivamente. O time cearense está invicto há cinco partidas no Campeonato Brasileiro (dois empates e três vitórias). Cauteloso, o técnico Márcio Araújo adverte que o momento "não é de festa". Ele teve duas dúvidas antes de definir o time que vai enfrentar o Grêmio: Richarlyson ou Marcos Paulo e Ronaldo Angelim ou Fernandão. Optou por manter Richarlyson e Fernandão na equipe titular. O atacante Clodoaldo, que estava afastado há quase 40 dias, participou do treino coletivo desta terça-feira, mas ainda não foi desta vez que ele foi relacionado para a partida.