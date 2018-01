Fortaleza tem 4 desfalques no Sul O Fortaleza enfrenta o Figueirense, neste domingo, às 16 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, desfalcado de quatro jogadores. Clodoaldo - com cansaço muscular na coxa - e Alyson - com tendinite no joelho esquerdo - foram vetados pelo departamento médico. Wendell e Dude cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Luiz Carlos Cruz, que faz sua reestréia no clube, escalou Fabrício no lugar de Clodoaldo, Wesley no lugar de Alyson, Kel substitui Wendell e Dino atuará na posição de Dude. Cruz prefere dizer que ganhou mais quatro jogadores. "Esta é uma oportunidade para testarmos mais gente e quem jogar melhor fica com a posição", disse o treinador. Para ele, a partida contra o Figueirense valerá seis pontos uma vez que as duas equipes tentam escapar da zona de rebaixamento. O Fortaleza ocupa a 22ª colocação com 12 pontos. O Figueirense a 20ª, com 14.