Fortaleza tem quatro desfalques Sem marcar nenhum gol depois de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza busca a recuperação neste sábado, às 16 horas, contra o Atlético-PR, em Curitiba. Com 26 pontos ganhos, o time cearense ocupa a 23ª posição na competição. Márcio Araújo é o terceiro técnico contratado para tentar salvar o Fortaleza da zona de rebaixamento. De cara, ele pegou o São Paulo, na quarta-feira, um dia após assumir, e perdeu por 2 a 0. O novo treinador chegou a lançar o atacante Clodoaldo no segundo tempo, no lugar de Finazzi. Mas não gostou da atuação dele e, desta vez, preferiu não relacioná-lo nem para o banco de reservas. No ataque, Márcio Araújo deverá escalar a dupla Vinícius, que retorna ao time após cumprir suspensão, e Finazzi. Por motivos médicos, o time não terá Wendell, Chiquinho e Kel. Erivelton também ficará de fora por ter sido expulso no jogo contra o São Paulo.