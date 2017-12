Fortaleza tenta manter o ?bom astral? Nada de desespero. A ordem no Fortaleza é manter o bom astral e a calma. Para motivar o elenco, a diretoria do clube irá sortear até o fim desta semana uma geladeira entre os seus jogadores. Na 22ª posição, com 45 pontos, a frente do Grêmio e do Bahia, ambos com 43 pontos, o tricolor cearense luta para manter-se na Série A. Pegará em casa os dois primeiros jogos dos três que faltam para o término do Campeonato Brasileiro da Série A . O primeiro será no próximo domingo, contra o Paraná. O outro embate, no dia sete de dezembro, contra o Coritiba. E, no dia 14, encerra sua participação contra a Ponte Preta, em São Paulo. Derrotando os dois times paranaenses, os cearenses garantiriam sua passagem para o Brasileirão 2004. Isso porque, de acordo com os matemáticos, o Fortaleza precisaria de mais cinco pontos para permanecer na Primeira Divisão. Ou seja, pelo menos, uma vitória e dois empates. Na opinião do técnico do tricolor cearense, Márcio Araújo, a maior arma do time é a confiança. E, para isso, tem contado ao longo da competição com o apoio da torcida que comparece em peso às partidas Para o jogo contra o Paraná, apenas o meia Erandir, punido com o terceiro amarelo, desfalca o time. Em compensação, Richarlyson estará de volta na posição de Messias.