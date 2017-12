Fortaleza tenta se afastar do rebaixamento Com apenas uma mudança no setor de ataque, o Fortaleza enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vinícius substitui Rena, expulso no jogo de domingo contra o Cruzeiro. O zagueiro Fernandão, que cumpriu suspensão automática, e o meia Ricardinho foram relacionados para o banco. Richarlyson foi mantido no meio-campo. A situação do time cearense é delicada. Com 41 pontos, ocupa a 22ª posição. Mais uma derrota cai para a zona de rebaixamento. Também tem de torcer para que os outros ?enforcados? - times que ocupam as últimas posições - como ele (Fluminense, Grêmio e Juventude) se saiam mal nesta rodada.