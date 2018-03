Fortaleza terá 3 desfalques amanhã O Fortaleza enfrenta o Atlético-MG neste sábado, às 20h30, no estádio Castelão, desfalcado de três jogadores. Suspensos, o volante Dude, o lateral-direito Chiquinho e o zagueiro Ronaldo Angelim cedem lugar para Dino, Sérgio e Márcio Giovanini, respectivamente. O Fortaleza conseguiu duas vitórias nos últimos dois jogos: 3 x 0 no Internacional e 2 x 0 no Flamengo. E a dupla de atacantes do time, Finazzi e Vinícius, que já está sendo chamada de Torres Gêmeas, marcou quatro destes cinco gols, sendo dois de cada um. Mesmo com as duas vitórias, o Fortaleza ainda ocupa a ante-penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos.